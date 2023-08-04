Стройкомплекс Москвы ведет работу по переходу на отечественное ПО

Cреди отечественных компаний - CSoft, "Аскон-системы проектирования", "Ренга Софтвэа" и "Нанософт разработка", которые являются аналогами продуктов компании Autodesk

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Строительный комплекс Москвы ведет работу по внедрению разработок российских компаний в сфере программного обеспечения (ПО), сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

По данным департамента, среди отечественных компаний - CSoft, "Аскон-системы проектирования", "Ренга Софтвэа" и "Нанософт разработка", которые являются аналогами продуктов компании Autodesk.

"Это полностью российские разработки для комплексного проектирования и совместной работы, они включены в перечень российского программного обеспечения для субъектов градостроительной деятельности Минстроя России и Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Они внедряются в организации столичного строительного комплекса и регулярно получают обновления", - цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что сведения о 13 программных продуктах данных компаний ("Компас-3D", nanoCAD, Renga) размещены в Московском территориальном строительном каталоге (МТСК). Он предназначен для обеспечения информационной поддержки органов власти столицы, государственных учреждений, а также проектных, строительных и иных организаций, участвующих в строительстве. Каталог содержит сведения о строительных материалах, изделиях, конструкциях, нормативной документации, технологиях и технических решениях, применяемых на объектах городского заказа.