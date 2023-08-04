Роскачество оценило емкость российского рынка школьной формы в 35 млрд рублей

При этом доля полностью локализованного товара не превышает 17%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Емкость российского рынка школьной формы оценивается в 35 млрд рублей, говорится в презентации Роскачества, которая была представлена в ходе пресс-конференции в ТАСС. Организация ссылается на данные Национального союза производителей школьной и форменной одежды.

Роскачество в презентации также отмечает, что в реестре производителей школьной формы числится 175 фабрик из 57 регионов страны. При этом доля полностью локализованного товара не превышает 17%.

"Не весь товар локализован, у нас шьют и из иностранных материалов. Тем не менее, мы говорим о том, что введение ГОСТа (на школьную форму - прим. ТАСС) будет способствовать именно росту доли отечественных производителей", - сказала в ходе пресс-конференции замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она сообщила, что Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос на тему восприятия школьной формы. "Он показал, что 70% родителей уже сейчас приобретают школьную форму на постоянной основе, то есть ежегодно в августе идут за ней в магазин. При этом 54% говорят о том, что то, что есть сейчас, что сейчас предлагает рынок - достаточно высокого качества", - рассказала Саратцева.

По ее словам, 71% покупателей обращают внимание на качество пошива школьной формы, 64% - на дизайн формы, 60% - смотрят на состав.