ОКБ Сухого ищет соинвестора для создания двух типов беспилотных транспортных самолетов

Инвестиции оцениваются в 5,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) П. О. Сухого ищет соинвестора для создания беспилотного транспортного самолета двух типов - легкого и тяжелого. Инвестиции в выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) оцениваются в 5,3 млрд рублей, сообщил на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске руководитель проекта Евгений Рубцов.

"Потребный объем финансирования составляет для большого аппарата 3,8 млрд рублей на три года для выполнения полноценного ОКРа с сертификацией, для маленького аппарата - 1,5 млрд рублей с окупаемостью проекта в течение семи лет. В настоящее время мы выполняем научно-исследовательскую работу, выполняем изготовление полноразмерного демонстратора, и финансирование проекта по сути определено до конца года, поэтому наш запрос - это поиск соинвестора и помощь в упаковке инвестиционного портфеля", - сказал он.

Он пояснил, что бюро разрабатывает семейство беспилотных самолетов вертикального взлета и посадки для доставки грузов массой 30 кг и 200 кг. По словам Рубцова, облик летательных аппаратов позволяет доставлять грузы на 30% экономичнее, чем пилотируемая авиация. "Благодаря горизонтальному взлету и посадке мы можем садиться на любую посадочную площадку, тем самым исключая затраты на аэродромные сборы, которые в зависимости от региона могут достигать до 30%. Грузоподъемность аппаратов оптимизирована под реальные грузовые потоки в труднодоступные населенные пункты и исключает лишний простой летательных аппаратов, а автономность полета позволяет разгрузить внешнего пилота, чтобы он мог одновременно мониторить несколько летательных аппаратов в полете, тем самым снизить затраты на зарплаты пилотов, стоимости доставки грузов до 12 раз", - добавил он.

Согласно данным доклада, представленного представителем бюро, дальность полета легкого беспилотного самолета - 400 км, тяжелого - 1 тыс. км. Получение сертификата для летательного аппарата намечено на 2027 год. Проведение летных испытаний демонстраторов запланировано на конец 2023 года.