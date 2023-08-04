В Петербурге завершили ходовые испытания скоростного катамарана проекта "Котлин"

Он создан для работы на водном маршруте, соединяющем центр города с музейно-историческим парком "Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана "Форт Петр I" проекта 04580 "Котлин" завершены в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

"Средне-Невский судостроительный завод (входит Объединенную судостроительную корпорацию) завершил ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана "Форт Петр I" проекта 04580 "Котлин". Мероприятия прошли в два этапа в акватории Невы и в водах Ладожского озера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты завода проверили скоростные качества катамарана, его маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации. В ближайшее время судно будет передано заказчику - "Нева Тревел" и встанет на регулярный маршрут.

Скоростной пассажирский катамаран "Форт Петр I" - второе судно проекта 04580 "Котлин", первое - "Форт Кроншлот". Проект пассажирского катамарана 04580 "Котлин" разработало петербургское проектно-конструкторское бюро "Форсс Технологии" по заказу "Нева Тревел".

Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов. Они обладают высокими скоростными и мореходными качествами. 32-метровый катамаран сможет перевозить до 152 пассажиров. Размещение предусмотрено в салоне и на открытой части верхней палубы. Максимальная скорость судна составляет 31 узел (около 57 км/ч). По условиям контракта вторая пара катамаранов выйдет на линию в навигацию 2024 года, а третья - в мае 2025 года.

Катамаран создан для работы на водном маршруте, соединяющем центр Петербурга с музейно-историческим парком "Остров фортов". Линия была открыта в 2021. До этого регулярное водное сообщение между центром Петербурга и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие.