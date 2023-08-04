Песков: США должны не пообещать, а выполнить обещанное России по зерновой сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о том, что Вашингтон будет делать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае возвращения России к зерновой сделке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия ждет не обещаний, а выполнения той части зерновой сделки, которая касается российского экспорта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон будет делать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае возвращения России к зерновой сделке.

"Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", - сказал представитель Кремля, отметив, что президент РФ Владимир Путин неоднократно уже озвучивал эту позицию. Песков также заметил, что от американцев не требуется какое-либо обеспечение безопасности в этой сфере. "Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.