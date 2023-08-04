ADNOC приобретет 30% акций в проекте разработки месторождения Апшерон на Каспии

Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд куб. м газа и 45 млн тонн конденсата

ДУБАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC приобретет 30-процентную долю в проекте разработки газоконденсатного месторождения Апшерон на Каспии. Об этом говорится в заявлении эмиратской компании, опубликованном на ее сайте.

ADNOC заключила соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и французской TotalEnergies, которым в настоящее время принадлежит по 50% акций проекта. В соответствии с соглашением, ADNOC выкупит у SOCAR и TotalEnergies по 15% акций. После завершения сделки, которая должна быть одобрена азербайджанским регулятором, SOCAR и TotalEnergies сохранят равное долевое участие - по 35%. Сумма сделки не раскрывается.

"Партнерство позволит расширить присутствие в регионе, богатом природными ресурсами, а также обладающим значительным потенциалом роста, что обеспечит ADNOC выход на привлекательные рынки природного газа в Европе и Центральной Азии", - отмечает компания.

Месторождение Апшерон расположено в Каспийском море в 100 км от Баку на глубине 500 м. Его запасы оцениваются в 350 млрд куб. м газа и 45 млн тонн конденсата. По оценкам специалистов, на первом этапе на этом месторождении будет добываться 1,5 млрд куб. м газа в год.