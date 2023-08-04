С 1 ноября она составит 10 рейсов в неделю, сообщили в компании

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Мале (Мальдивы) с четырех до семи с 1 октября, а с 1 ноября - добавятся еще три рейса. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале в предстоящем осенне-зимнем сезоне. С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полетов составит 10 рейсов в неделю. Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта", - отмечается в сообщении.

При этом ранее сегодня "Аэрофлот" сообщил, что увеличит полеты в Шри-Ланку (в Коломбо). С 9 сентября компания добавит третий рейс в неделю. Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям.