Росстандарт допустил утверждение ГОСТ на школьную форму в начале 2024 года

В настоящее время национальный стандарт находится на этапе разработки, отметил руководитель агентства Антон Шалаев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Национальный стандарт ГОСТ на школьную форму может быть утвержден в начале 2024 года, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"В настоящее время ГОСТ находится на этапе разработки, проведено его публичное обсуждение. Утверждение предполагается, надеюсь, в начале 2024 года", - сказал он.

По словам Шалаева, ГОСТ будет содержать технические требования к школьной форме - к материалам, маркировке, упаковке, а также методы испытания и измерения по установленным показателям. "Например, параметры воздухопроницаемости, параметры гигроскопичности [способность материала поглощать водяные пары], требования в отношении верха изделия и подкладки, чтобы убрать "эффект скафандра", - указал глава ведомства.

Он подчеркнул, что ГОСТ не будет устанавливать единый общий вид школьной формы, единый цвет, фасон или единые знаки отличия. "Нет. Он про то, как нам всем - и школам, и, в первую очередь, родителям, и производителям - отличать одежду, которую мы называем школьной формой, от любой прочей, в которой школьники могут ходить", - добавил Шалаев.

Руководитель Росстандарта напомнил, что в настоящее время право устанавливать требования к школьной форме закреплено за образовательным учреждением. "Однако что именно является этой самой школьной формой, нигде не сказано. Как раз новый стандарт и призван решить данный вопрос", - сказал он.

Согласно законодательству РФ, документы национальной системы стандартизации (к которым относятся и ГОСТы) применяются на добровольной основе - этим они отличаются от технических регламентов ЕАЭС, которые, будучи утвержденными, обязательны для применения на территории Евразийского экономического союза. Однако если производитель заявил о соответствии своей продукции ГОСТу (например, на упаковке товара), то он обязан выполнять требования этого стандарта.