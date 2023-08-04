Путин подписал базовый закон о северном завозе

Он предполагает, в частности, создание федеральной государственной информационной системы мониторинга ФГИС "Северный завоз"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов.

Закон был разработан по поручению президента РФ. Он устанавливает основные понятия, категории грузов и полномочия органов власти, а также критерии территории северного завоза. В свою очередь перечень территорий и его критерии определит правительство России.

Закон предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным властями. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие единого морского оператора северного завоза - это будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов между морскими портами. Срок его полномочий составит 15 лет. Дату начала работы единого морского оператора северного завоза определит кабмин РФ не позднее 1 января 2026 года.

Кроме того, создается федеральная государственная информационная система мониторинга ФГИС "Северный завоз". Она должна обеспечить обработку и анализ информации о завозе, мониторинг движения грузов и своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках. Оператором новой информсистемы сможет выступать как непосредственно Минвостокразвития, так и подведомственная ему организация.

Закон предусматривает финансовые, имущественные и иные меры государственной поддержки участников завоза. Финансовая поддержка может осуществляться посредством предоставления бюджетных кредитов или субсидий из бюджетов.

Критерии грузов

Закон вводит две категории грузов. Первая категория - грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и работы организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики. Грузы второй категории - для государственных и муниципальных нужд. Правительство РФ наделяется полномочиями определять перечень таких грузов и оказывать господдержку участникам северного завоза, осуществляющим их поставку.

Документ также вводит институт планирования доставки грузов. Такой план будет формироваться ежегодно на трехлетний период, его будет утверждать Минвостокразвития до 1 ноября года, предшествующего планируемому. При этом правила перевозки грузов северного завоза, транспортно-логистических услуг в отношении них и нормы специальной маркировки таких грузов установит кабмин.

Органы исполнительной власти субъектов РФ получат право устанавливать снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые на территориях северного завоза, а также предельные значения розничных и оптовых цен на грузы первой категории. Порядок установления этих цен будет определяться правительством РФ.

Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.