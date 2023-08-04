Предприниматели предложили провести на осенних выборах в Москве программу "Миллион призов"

В сентябре 2022 года участниками "Миллиона призов" стали около 2 млн человек, а победителями - более 600 тыс. москвичей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Предприниматели предложили провести на выборах в Москве в сентябре новый этап программы "Миллион призов". Об этом сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

"В МТПП регулярно обращаются представители бизнеса и выражают желание стать партнерами программы. Они видят в этом возможность привлечь новых клиентов, повысить спрос на продукцию, получить дополнительную рекламу и, конечно, принять участие в масштабном общественно полезном проекте", - сказал президент МТПП Владимир Платонов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что "с весны 2022 года столичная экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению, однако благодаря совместной работе бизнес-сообщества и правительства Москвы удалось пройти критический период без ощутимых потерь и выйти на траекторию устойчивого экономического роста". По его словам, программа "Миллион призов" наряду с пакетами мер экономической господдержки стала одним из эффективных инструментов сохранения деловой активности в Москве на высоком уровне.

Платонов добавил, что проведение программы "Миллион призов" во время электоральных периодов обусловлено высокой гражданской сознательностью и общественной активностью москвичей. В сентябре 2022 года участниками "Миллиона призов" стали около 2 млн человек, а победителями - более 600 тыс. москвичей. Ожидается, что горожан, которые узнают о партнерах программы, в этом году может быть несколько миллионов.

"Именно поэтому Московская торгово-промышленная палата по инициативе столичных предпринимателей решила обратиться к правительству Москвы с предложением провести очередной ее этап в 2023 году", - резюмировал Платонов.

Эффект "Миллиона призов"

Ресторатор, совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук подчеркнул, что программа "Миллион призов" является своеобразной витриной для товаров и услуг и помогает столичным предпринимателям привлечь новых клиентов, - программа хорошо зарекомендовала себя в предыдущие годы.

Исполнительный директор МБОО "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Рустамова указала на то, что в этом году победители программы смогут потратить призовые баллы в том числе на поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

"Сегодня наша благотворительная организация реализует два важных проекта - по помощи тяжело больным и раненным детям из новых регионов и реабилитации участников СВО. Нет никаких сомнений, что москвичей заинтересует участие как в этих проектах, так и в проектах других благотворительных и волонтерских организаций, и программа "Миллион призов" предоставляет им возможность проявить свою гражданскую позицию", - сказала она.

Вице-президент МТПП Владимир Мохте напомнил, что в прошлом году более 60% от общего числа партнеров программы представляли благотворительные фонды, а москвичи с начала проведения программы пожертвовали на благотворительность более 150 млн призовых баллов. Кроме того, в 2021 году проведение программы поспособствовало увеличению темпов вакцинации в период пандемии COVID-19. Акции "#ПОБЕДИМCOVIDВМЕСТЕ", "Вакцина рулит" и "Вакцина - твой ключ к здоровью" охватили порядка 3 млн москвичей.

В свою очередь, PR-директор сети магазинов "Детский мир" Наталья Рычкова обратила внимание, что после введения санкций освобожденные западными брендами ниши теперь занимают не только крупные российские компании, но и представители малого и среднего бизнеса. "Из-за экономической неопределенности и сбоев в системе поставок, вызванных санкциями в 2022 году, основной задачей бизнеса стало обеспечение его стабильной работы, сокращение издержек, переориентация на новых поставщиков, в том числе отечественных. Существенной поддержкой в такой период стала программа "Миллион призов", - заключила она.