В Росстандарте пообещали, что школьная форма не подорожает из-за введения ГОСТа

Этот стандарт никаких нововведений не вносит, заявил руководитель ведомства Антон Шалаев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Утверждение национального стандарта ГОСТ на школьную форму не приведет к подорожанию продукции, заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Я так понимаю, дискуссия уже проходит в отношении того, а не приведет ли это (принятие ГОСТ - прим. ТАСС) к удорожанию. Ответ - нет. Знаете, почему: базовые требования безопасности одежды для детей установлены действующим техническим регламентом, и стандарт на школьную форму никаких нововведений не вносит", - сказал Шалаев.

"Если предприятие-производитель выполняет требования технического регламента, оно так и будет его исполнять. Задача стандарта - чтобы в соответствии с законодательством помочь определить родителям, производителям, детям, что данная одежда, существующая на рынке, может использоваться как школьная форма и будет комфортна для нахождения ребенка [в школе]", - добавил он.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева также указала, что на рынке уже представлены товары, соответствующие требованиям, которые будут включены в ГОСТ. "Поэтому оснований для того, чтобы произошло резкое удорожание, мы просто не видим", - подчеркнула Саратцева.