Объем ФНБ на 1 августа достиг 13,313 трлн рублей

Как сообщили в Минфине РФ, это 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13,313 трлн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, следует из материалов Минфина РФ.

"По состоянию на 1 августа 2023 года объем ФНБ составил 13 313 450,5 млн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, <...> что эквивалентно $146 336,5 млн", - сообщил Минфин.

На 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 7,183 трлн рублей (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На 1 июля объем ФНБ составлял 8,4% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, или 12,67 трлн рублей.