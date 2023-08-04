Эксперт считает необходимым создание в РФ хаба для обеспечения комплектующими БАС

Директор Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Алексей Комягин отметил, что многие беспилотные авиационные системы используются в том числе для технических средств реабилитации

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Хаб для межотраслевого обеспечения комплектующими необходимо создать в России для того, чтобы ускорить развитие беспилотных авиационных систем (БАС) в стране. Таким мнением поделился с ТАСС директор Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Алексей Комягин в кулуарах образовательного интенсива "Архипелаг".

"В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что многие технологии БАС необходимы также и для технических средств реабилитации. Например, это автоматические системы управления, приводы, накопители энергии. Ускорить развитие этих сегментов можно, если создать хаб, который осуществлял бы межотраслевое обеспечение электрокомпонентами, приводами, двигателями, критически важными для беспилотников и ТСР", - сообщил Комягин.

По его словам, основные задачи хаба - аккумуляция заказов от малых, средних и крупных разработчиков, обеспечение бесперебойных поставок, контроль по проведению исследовательских работ, которые касаются электронно-компонентной базы (ЭКБ), принятие решений о грантах для производителей, потребителей и разработчиков ЭКБ, а также информирование разработчиков беспилотников о том, какие электрокомпоненты производятся или будут производиться в ближайшее время на территории России. В ходе обсуждения на "Архипелаге" эксперты - представители ведущих технологических компаний, вузов, общественных организаций - определили, что главными для рынка беспилотников станут пять областей комплектующих: электроника, материалы, оптика, системы питания и ПО.

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет (НГУ) и военное училище (НВВКУ), а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.