Авиакомпания "Россия" возобновит международные рейсы из Сочи

В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиарейсы планируются в Турцию, Армению и ОАЭ

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит рейсы за рубеж из международного аэропорта Сочи на отечественных самолетах на Superjet 100 с 14 августа из-за повышенного спроса на популярные направления. Прямые рейсы планируются в Турцию, Армению и ОАЭ, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи и АК "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приступают к реализации совместной международной программы с 14 августа 2023 года. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота" по тарифам "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении.

В начале года "Аэрофлот" принял решение выполнять из Сочи рейсы собственным парком воздушных судов, прекратив полеты "России" на Superjet 100 из международного аэропорта Сочи.

Отмечается, что "Россия" выполняет международные полеты на отечественных Superjet 100, рейсы связывают Южный авиатранспортный узел с аэропортами в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

В настоящее время аэропорт Сочи обслуживает рейсы по более чем 20 международным направлениям в 13 государств, пассажиропоток на зарубежных маршрутах с начала 2023 года превысил 800 тыс. человек.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. "Россия" - базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге выполняет все виды обслуживания, в том числе тяжелые формы.