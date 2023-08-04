Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно РФ в муку и отправлять ее в страны Африки

По словам турецкого президента, Россия будет поставлять зерно через коридор в Черном море

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Турция намерена перерабатывать в муку российское зерно, которое будет направляться через Черное море в республику, для дальнейшей отправки в страны Африки. С таким утверждением выступил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны", - сказал турецкий президент, не уточнив, о каком коридоре в Черном море идет речь.

Между тем о готовности Анкары перерабатывать на своих мукомольных предприятиях зерно из России и поставлять его в бедные страны Африки Эрдоган заявлял 5 января.

В среду состоялся первый более чем за пять недель телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Президенты договорились о подготовке возможной встречи, обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган, в свою очередь, заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая в конце прошлой недели на пленарном заседании форума Россия - Африка, Путин заявил, что Россия шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.