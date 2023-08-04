В Киеве без света остались почти 7 тыс. абонентов

Причины происшествия не уточняются

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение энергоснабжения произошло днем в Святошинском районе Киева. Об этом сообщили в местном филиале украинского энергетического холдинга "ДТЭК".

"Энергетики возобновляют электроснабжение для 120 домов в Южной Борщаговке Святошинского района столицы. Аварийное отключение произошло около 13:20. Без света сейчас 6 850 клиентов", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причины происшествия не уточняются.