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обновлено 4 августа, 12:29
Попытка госпереворота в Нигере

Эрдоган прокомментировал запрет мятежниками в Нигере экспорта урана и золота во Францию

По мнению турецкого президента, это стало ответом на многолетнее угнетение Парижем этой страны

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Запрет экспорта урана и золота во Францию мятежниками в Нигере стал ответом на многолетнее угнетение Парижем этой страны. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя соответствующее решение мятежников в Нигере.

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"Это не первый подобный случай с Францией. Их действия в Алжире и Руанде вошли в мировую историю. Они [мятежники] прекратили поставки золота и урана во Францию, это ответ на многолетнее угнетение этих стран. Мы стараемся поддерживать с ними [африканскими странами] позитивные отношения", - сказал турецкий лидер.

В прошлом Эрдоган неоднократно критиковал Францию и обвинял это государство в геноциде народов Африки.

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил генерал Абдурахман Тчиани.

Подразделения президентской гвардии продолжают удерживать Базума вместе с семьей в его резиденции. Президент, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран и даже направляет заметки в западную прессу, однако ему запрещено покидать резиденцию.

После переворота в столице Нигера Ниамее регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги. Как сообщило агентство AFP, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания диппредставительства. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и заграничные учреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. 

Теги:
НигерТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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