Канцлер Австрии предложил закрепить в конституции право на использование наличных денег

Как заявил Карл Нехаммер, "только в Австрии ежегодно в банкоматах снимают €47 млрд, а в среднем каждый австриец имеет при себе €102 наличными"

ВЕНА, 4 августа. /ТАСС/. Право австрийцев на использование наличных денег должно быть закреплено в конституции страны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Только в Австрии ежегодно в банкоматах снимают €47 млрд, а в среднем каждый австриец имеет при себе €102 наличными. Наличные деньги играют важную роль в нашей повседневной жизни. Именно поэтому я, как канцлер республики, намерен обеспечить конституционную защиту наличных денег в качестве платежного средства", - написал политик в социальной сети X (ранее Twitter).

Это предложение созвучно требованиям, которые ранее выдвинула находящаяся в оппозиции правая Австрийская партия свободы (АПС). Согласно данным опросов последних недель, за АПС на парламентских выборах следующей осенью готовы проголосовать 26-32% австрийцев. Председатель АПС Херберт Кикль обвинил канцлера в "краже идей", отметив, что право на наличные уже давно пора закрепить в конституции.

Изменения в конституции принимаются в парламенте большинством в две трети голосов. Вместе АПС и правящая Австрийская народная партия, в которую входит Нехаммер, имеют 101 место из 183 в нижней палате органа.