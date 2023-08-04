Путин подписал закон об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны

Документ позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ и услуг

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям производить закупку товаров, работ и услуг у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее нормы закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешали заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме. Одобренный закон распространяет действие этой нормы на закупки Минобороны. Как поясняется в аннотации к закону, опубликованной на сайте Совфеда, это делается "в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства (т. е. разрешается оплата товаров, работ и услуг на основании устного договора)".

Закон позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную волокиту.