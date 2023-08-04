На севере Бурятии завершилась реконструкция железнодорожной станции Таксимо

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, основной целью ввода объекта является увеличение провозной способности

УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Проект по реконструкции железнодорожной станции Таксимо реализован на севере Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Основная цель реконструкции станции - оптимизация технологического процесса, а также увеличение провозной способности на участке Лена - Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, на участке Таксимо - Новая Чара - с 30 до 38 млн тонн в год", - сообщили в правительстве.

В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта ОАО "РЖД" по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, построили три дополнительных приемоотправочных пути и отремонтировано четыре пути. Уложили 13 новых стрелочных переводов, протянули более 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Обустроили освещение, реконструировали технологические здания и сооружения. Наличие дополнительных путей на станции Таксимо позволит увеличить ее пропускную способность с 25 до 59 грузовых поездов в сутки и нарастить мощности Восточного полигона.

Старт движению поездов по путям дали в режиме телемоста министр транспорта России Виталий Савельев, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам Белозерова, станция Таксимо - важнейший железнодорожный узел Восточно-Сибирской магистрали, обеспечивающий большой объем маневровой работы, переработки груза и смену вида тяги. "Строительство дополнительных приемоотправочных путей на станции позволит не только обеспечить с существенным запасом потребную пропускную способность прилегающих участков, но и выстроить эффективный технологический процесс работы станции", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее в Минвостокразвития сообщали, что пропускная способность Восточного полигона к 2032 году должна вырасти до 255 млн тонн. Планируется построить 277 объектов капитального строительства, это более 2 тыс. км вторых главных путей (в основном БАМ), а также реконструировать более 50 станций. По поручению президента России Владимира Путина предполагается привлечь частных инвесторов, уже принята концессионная инициатива на строительство Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через Амур.