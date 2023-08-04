Путин подписал закон об ограничении продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

Документ вводит механизм, обеспечивающий совершенствование учета объема производства и оборота лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который должен обеспечить предупреждение и пресечение каналов сбыта этанола для производства нелегальной алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит механизм, обеспечивающий совершенствование учета объема производства и оборота лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол".

По данным МВД и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с наименованием "Этанол" попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции, говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает, что организации оптовой торговли лекарствами смогут продавать этанол только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую либо на медицинскую деятельность, медицинским организациям, а также аккредитованным испытательным лабораториям в области контроля качества лекарств. При этом производители лекарственного этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку. Средство идентификации будет наноситься на вторичную (потребительскую) упаковку, если такая упаковка является индивидуальной вторичной упаковкой этого лекарства. В случае отсутствия вторичной упаковки или наличия упаковки, в которой находится более одной единицы лекарства в первичной упаковке, средство идентификации наносится на первичную упаковку.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. В новых регионах РФ нормы документа будут применяться с 1 сентября 2024 года.

Этанол является спиртом и применяется в промышленности, косметологии, стоматологии, фармацевтике. В России ежегодно фиксируются случаи отравления алкоголем. Одной из причин этого является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. В поддельной алкогольной продукции используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол.