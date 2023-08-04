Во Вьетнаме начали принимать карты "Мир"

Их возможно использовать в рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка, которая насчитывает около 350 платежных терминалов и 20 банкоматов

ХАНОЙ, 4 августа. /ТАСС/. Платежные карты российской системы "Мир" сейчас принимаются во Вьетнаме в рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка (ВРБ). Об этом сообщили ТАСС в Совете участников ВРБ.

"В рамках своей инфраструктуры ВРБ продолжает прием карт "Мир". Ими можно рассчитываться в магазинах, торговых центрах, где установлены pos-терминалы ВРБ, или снимать наличные в наших банкоматах", - сказал представитель Совета участников ВРБ.

По его словам, сейчас во Вьетнаме насчитывается порядка 350 платежных терминалов и порядка 20 банкоматов Вьетнамско-Российского банка, которые позволяют использовать карты "Мир" как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличных донгов. "Вся эта инфраструктура может без ограничений работать с картами "Мир", а другие вьетнамские банки по-прежнему рассматривают для себя эту возможность", - сообщили в банке.

В ВРБ акцентировали внимание на том, что вопрос о расширении ареала использования карт "Мир" за счет других вьетнамских банков стоит на повестке совместной рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству при двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Этот вопрос рассматривается вьетнамской стороной", - отметили в финансовом учреждении.

Помимо решения вопроса о расширении возможностей использования карт "Мир" во Вьетнаме, ВРБ также работает над продвижением расчетов в национальных валютах в торгово-экономических отношениях России и Вьетнама. "Банк предлагает решения по осуществлению расчетов между российскими и вьетнамскими хозяйствующими субъектами в национальных валютах. Мы готовы оказать поддержку и российским, и вьетнамским предпринимателям в создании самых оптимальных расчетных схем в нацвалютах, что будет в значительной степени способствовать активизации торгово-экономических связей между нашими странами", - резюмировал представитель Совета участников ВРБ.

Учрежденный в 2006 году Банком инвестиций и развития Социалистической Республики Вьетнам и российским Банком ВТБ, ВРБ - один из наиболее успешных и стабильно работающих банков среди действующих во Вьетнаме совместных банковских организаций. За без малого два десятилетия своей работы на вьетнамском рынке ВРБ стал динамично развивающимся финансовым учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными стандартами и практикой. Банк расширяет свою филиальную сеть, в которую помимо головного офиса и транзакционного центра в Ханое, включены еще пять филиалов, расположенных в ключевых экономических центрах Вьетнама - городах Хошимин, Вунгтау, Дананг, Нячанг и Хайфон.