Эксперт сообщил, что цифровизация сферы АПК позволяет сократить потери урожая до 20%

По словам эксперта рынка Национальной технологической инициативы "Фуднет" Игоря Кукоева, введение технологий также позволяет сэкономить до 40% средств на выращивание сельхозкультур

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Внедрение новых технологий в агроиндустрию уже сегодня позволяет сократить потери урожая до 20% и сэкономить до 40% средств на выращивание сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фуднет" Игорь Кукоев в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", проходящего в Новосибирске.

"В агроотрасли очень высокие требования к доказанной эффективности новых технологий. В этом есть определенный барьер для масштабного внедрения. Но, с другой стороны, доказавшие эффективность технологии внедряются достаточно быстро. Уже сейчас в России есть примеры, когда внедрение цифровых технологий сокращает расходы до 40%, а потери урожая - на 10-20%", - отметил эксперт.

Представитель НТИ указал на способность таких решений повышать урожайность и качество планирования сезона, а также автоматизировать мониторинг и уход за посадками. В России уже применяются цифровые системы управления агропроизводства, а на следующем этапе технологии должны упростить и повысить эффективность операционных бизнес-процессов.

"К ним можно отнести системы контроля и управления сельхозтехникой, дистанционный мониторинг с помощью компьютерного зрения, анализ спутниковых снимков для определения индекса вегетации культур, различные датчики, в том числе метеостанции. В животноводстве это, соответственно, контроль здоровья стада, автоматизация технологических операций", - сказал Кукоев.

Среди применяемых технологий эксперт отметил роль искусственного интеллекта, который используется в основе беспилотников, в управлении вертикальными фермами и для прогнозирования появления вредителей и развития заболеваний у растений. Его доля в цифровых решениях для АПК будет расти, считает он.

"Самое главное, что цифровые технологии снимают рутинную работу с агронома, давая им точную информацию и время для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений", - заключил эксперт.