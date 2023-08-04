Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил решения о сокращении добычи до конца 2024 года

В организации выразили признательность России за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, достигнутые на встрече 4 июня. Об этом говорится в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК.

В документе также отмечается, что мониторинговый комитет выразил полное признание и поддержку Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), направленные на стабильность рынка. Кроме того, комитет выразил признательность России за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. б/с в сентябре.

Страны ОПЕК+ на встрече министерского мониторинга изучили данные по добыче нефти членами альянса за май и июнь, подчеркивается в документе. Кроме того, мониторинг ОПЕК+ продолжит оценивать ситуацию на нефтяном рынке, отмечая намерение стран альянса реагировать на изменения и готовность принимать дополнительные меры в любое время.

Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 4 октября.

На последней общей министерской встрече страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн б/с. Кроме того, несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

Накануне, 3 августа, Россия и Саудовская Аравия также заявили о продлении дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия в сентябре будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, как в июле и в августе. А Россия в сентябре продолжит снижение экспорта нефти, но не на 500 тыс. б/с, как в августе, а на 300 тыс. б/с.