МАГАТЭ не обнаружило взрывчатку при осмотре крыш энергоблоков ЗАЭС

Агентство отмечает, что специалисты получили беспрепятственный доступ к крышам двух блоков и оттуда могли хорошо видеть крыши турбинных залов

ВЕНА, 4 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели крыши энергоблоков Запорожской АЭС и не обнаружили там мин или взрывчатку. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Эксперты не увидели мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков и турбинных залов Запорожской АЭС, куда они получили доступ вчера во второй половине дня", - говорится в пресс-релизе организации.

Агентство отмечает, что специалисты получили беспрепятственный доступ к крышам двух блоков и оттуда могли хорошо видеть крыши турбинных залов. Эксперты также хотят осмотреть крыши остальных четырех энергоблоков станции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.