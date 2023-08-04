Решетников: диверсифицированная экономика помогла РФ остаться в топ-5 мирового рейтинга ВБ

Согласно рейтингу, Россия обогнала несколько европейских стран, в том числе Германию и Великобританию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пережить санкционное давление и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только такая сильная экономика, как российская. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя обновленные данные организации.

Ранее Всемирный банк обновил свои оценки ВВП по паритету покупательной способности стран мира на конец 2022 года. Согласно рейтингу, Россия вошла в пятерку крупнейших глобальных экономик, обогнав при этом несколько европейских стран, в том числе Германию и Великобританию.

"Надо сказать, что пережить вот такое воздействие санкций и еще подняться в рейтинге, могла только действительно крепкая диверсифицированная экономика, построенная на действительно рыночных принципах, где есть эффективные собственники, где есть инвесторы, где есть руководители предприятий, которые реально заботятся о развитии производств. И попытки любые нас отрезать - они обречены на провал, потому что мы слишком большие, чтобы нас изолировать, это уже очевидно всем", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что важную роль в этом также сыграли постоянное внимание президента страны и нахождение баланса очень разных и очень сложных мер социальной поддержки.

"Потому что любые социальные меры имеют тоже экономическое измерение. Это и поддержка спроса, развитие экономики предложения. <...> То, что сейчас является фокусом принятия антикризисных мер, в том числе координации ЦБ и правительства, - это такая очень невидимая работа, но она идет постоянно", - добавил министр.