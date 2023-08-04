Российский рынок акций перешел к снижению ведущих индексов

По данным биржи на 15:25 мск, индекс Мосбиржи снижался на 2,35%, РТС - на 2,76%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи опускался ниже 3 100 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:25 мск, индекс Мосбиржи снижался до 3 073,69 (-2,35%), долларовый индекс РТС - до 1 017,71 пункта (-2,76%). К 15:36 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3 119,28 пункта (-0,91%), индекс РТС терял 1,49% и равнялся 1 030,99 пункта.

На открытии сегодняшних торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,34% - до 3 158,53 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 053,56 пункта (+0,67%).