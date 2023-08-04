Победителей конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы - 2023" наградят 25 августа

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта "Производительность труда"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Награждение победителей и финалистов конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы - 2023" состоится 25 августа в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР).

"Победителей и финалистов конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы - 2023", который проводится в столице в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", наградят 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева", - значится в сообщении.

Как отметили в департаменте, участниками конкурса стали компании, широко применяющие инструменты наставничества для обучения и адаптации новых сотрудников. За звание лучших наставников Москвы боролись 60 крупных столичных компаний и предприятий, многие из которых также являются участниками нацпроекта "Производительность труда". Компетентное жюри, состоящее из специалистов в области управленческих и HR-технологий, оценило работы в пяти номинациях и определило победителей.

"Самой популярной у участников стала номинация "Практика наставничества по повышению производительности труда", конкурсные работы в которой представили более 20 столичных компаний. Целями большинства практик стали быстрая адаптация новых сотрудников, удержание специалистов и передача уникальных знаний и умений от более опытных сотрудников тем, кто находится в начале своего профессионального пути. Все финалисты будут награждены специальными призами, а о лучших практиках наставничества расскажут ведущие СМИ", - добавили в пресс-службе.

Программа бизнес-дня начнется с пленарного заседания "Производительность труда как источник экономического роста страны", на котором выступят Багреева, представители федеральных органов власти и бизнес-сообществ. В формате открытой дискуссии спикеры обсудят наиболее актуальные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса, повышению его конкурентоспособности и выходу на новые рынки в современных экономических реалиях. Также участники смогут посетить семинары и мастер-классы от ведущих столичных бизнес-тренеров. Церемония награждения авторов лучших практик наставничества состоится в завершающей части бизнес-дня.

"Конкурс лучших практик наставничества проходит в Москве впервые. Среди участников - завод мясных деликатесов "Дымов", лидер российского рынка оптики компания "Айкрафт", сеть ресторанов "Кофемания", завод плавленых сыров "Карат", Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, энергосбытовая компания "Мосэнергосбыт", электросетевая компания АО "ОЭК", сеть магазинов парфюмерии и косметики "Иль де ботэ", сеть ресторанов "Вкусно - и точка", Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена и многие другие", - заключили в пресс-службе.

О нацпроекте и форуме

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный ДЭПР. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.