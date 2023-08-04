Туркмения предложила стратегическое партнерство Узбекистану и Таджикистану по газу

Заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов отметил, что его страна "обладает огромными ресурсами природного газа"

АШХАБАД, 4 августа. /ТАСС/. Туркмения предложила Узбекистану и Таджикистану стратегическое партнерство в газовой сфере. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в заявлении для прессы по итогам саммита президентов этих стран.

"Туркменистан обладает огромными ресурсами природного газа. Диверсификация экспортных поставок газа и соблюдение при этом баланса интересов производителя, транзитера и потребителя энергии являются для нас базовыми принципами при реализации международных энергетических проектов. Именно в этом контексте туркменская сторона сегодня предложила рассмотреть перспективы стратегического партнерства в газовой отрасли между Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном", - сказал он.

Мередов также напомнил, что между его страной, Таджикистаном и Узбекистаном уже налажено успешное сотрудничество в сфере электроэнергетики. "Сегодня перед нами открываются новые возможности для взаимовыгодного партнерства в этом важном секторе, и мы придаем большое значение также сотрудничеству в газовой сфере", - отметил он.

Саммит президентов Туркмении, Таджикистана и Узбекистана Сердара Бердымухамедова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева прошел в Ашхабаде 4 августа. Это была первая встреча в таком формате.