Британские банки предложили отказаться от термина "черный рынок" из-за расизма

По данным радиостанции LBC, вместо этого предлагается применять термин "незаконный рынок"

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Торговая ассоциация UK Finance, представляющая более 300 компаний в сфере банковского и финансового бизнеса в Великобритании, предложила отказаться от использования термина "черный рынок" во избежание расистских коннотаций. Как сообщила радиостанция LBC, вместо этого предлагается применять термин "незаконный рынок".

По словам представителя UK Finance, соответствующие рекомендации нашли свое отражение в докладе, составленном совместно с экспертами из консалтинговой компании Ernst & Young и корпорации Microsoft. В свою очередь депутат Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Найджел Миллс назвал эти предложения "политкорректной чепухой". "Руководителям банков следует сосредоточиться на экономике страны", - добавил он.

Ранее в Великобритании в целях борьбы с расизмом из популярных книг стали удалять избранные отрывки или же видоизменять их под современную политическую конъюнктуру. Так, из книг Роальда Даля (1916-1990), автора многих известных детских произведений, в частности повести "Чарли и шоколадная фабрика", убрали некоторые описания внешности персонажей, которые могли считаться оскорбительными.

Издательство Ian Fleming Publications, которому принадлежат права на романы Яна Флеминга (1908-1964) о приключениях агента MI6 Джеймса Бонда, отредактировало произведения, исключив из них "оскорбительные" расовые определения. Точно так же издательский дом Harper Collins поступил с детективными романами про расследования сыщика Эркюля Пуаро и мисс Марпл, написанными Агатой Кристи (1890-1976).