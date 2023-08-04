Профсоюз летного состава сообщил об отсутствии дефицита пилотов в российских авиакомпаниях

Президент организации отметил, что профсоюз ведет активную работу с авиакомпаниями по обсуждению уровня зарплаты пилотов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дефицита летного состава в российских авиакомпаниях пока нет. Об этом журналистам сообщил президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук.

"На данный момент дефицита в летном составе авиакомпаний в России не зафиксировано. При этом следует понимать, что для обеспечения авиаперевозок, а также создания условий для их роста, необходимо увеличить целевой набор в учебные заведения гражданской авиации по специальности летная эксплуатация. Это необходимо сделать в ближайшее время, в 2024-2026 годы", - отметил он, добавив, что профсоюз ведет активную работу с авиакомпаниями по обсуждению уровня зарплаты пилотов.

Ранее Forbes сообщал, что с конца 2020 года из авиакомпаний РФ ушло около 2,4 тыс. пилотов, на март 2023 года их осталось не более 14,3 тыс. Однако издание обращает внимание на то, что во время пандемии пассажиропоток авиакомпаний значительно снизился, а позже, в 2022 году, российские авиакомпании вынуждены были значительно сократить маршрутную сеть.