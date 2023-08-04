Новак назвал стабильной ситуацию на нефтяном рынке

Вице-премьер РФ отметил, что цены на нефть находятся на приемлемом уровне

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ситуация на нефтяном рынке сейчас стабильна, цены на нефть находятся на приемлемом уровне. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения", - сказал он.

Прирост потребления нефти в мире в 2023 году составит 2,4 млн баррелей в сутки, а спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки, считает Новак. По его словам, сейчас спрос на нефть в мире находится на рекордном уровне.