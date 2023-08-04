4 августа, 12:49

Новак: добыча нефти в РФ находится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в РФ сейчас находится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки - Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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