На Украине заявили, что продолжат отправлять суда с зерном, невзирая на выход РФ из сделки

Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход России из зерновой сделки.

"Откуда выходила Россия - нам по барабану. Потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - сказал он в эфире "Украинского радио".

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. Соглашение было подписано Россией, ООН и Турцией, а также отдельно Украиной, ООН и Турцией. 17 июля 2023 года Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова вернуться к сделке, но только после того, как будет выполнена касающаяся ее часть соглашения.