"Яндекс" начал тестировать в Москве технологию вождения без водителя за рулем

У водителя-испытателя нет возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Яндекс" начал тестировать в московском районе Ясенево технологию автономного вождения без водителя-испытателя за рулем в беспилотных автомобилях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" начал тестировать в московском районе Ясенево технологию автономного вождения без водителя-испытателя за рулем. Это новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города", - сообщили в пресс-службе.

Во время испытания у водителя-испытателя нет возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем, пояснили в компании. Однако у водителя на пассажирском сидении есть специальное устройство E-stop, которое нажатием одной кнопки позволяет безопасно остановить автомобиль во время движения, в том числе совершить экстренное торможение при необходимости, отметили в пресс-службе.

Проезды беспилотных автомобилей, когда водитель-испытатель находится на пассажирском сидении, проходят от станции метро "Ясенево" по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.

В июне 2023 года "Яндекс" запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси стоит 100 рублей, а в тестировании могут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании.