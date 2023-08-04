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обновлено 4 августа, 13:18
Колебания курса рубля

ЦБ повысил курс доллара на 5-7 августа до 94,81 рубля

Стоимость евро составила 103,8379 рубля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 5-7 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 94,8076 рубля, что на 1 рубль 3 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 31 копейку, до 103,8379 рубля.

Стоимость юаня повысили на 14 копеек, до 13,1755 рубля.

По данным Московской биржи на 16:10 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 95,2 рублей (+0,23%). В то же время курс евро находился на отметке в 104,9 рублей (+1,61%), курс юаня прибавлял 0,9% поднимаясь до 13,235 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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