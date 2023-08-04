Россельхознадзор обсудит с Белоруссией запрет поставок мяса птицы

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что республика с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор обсудит с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии запрет поставок мяса птицы из республики на внешние рынки, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Среди делового сообщества и в СМИ распространяется информация о введенных Беларусью ограничениях на экспорт на внешние рынки мяса птицы. Российское ведомство запросило проведение переговоров с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

При этом официального уведомления о запрете поставок и его причинах от белорусского компетентного органа Россельхознадзор не получал. Ведомство уточнило, что консультации состоятся 7 августа.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Белоруссия с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы. При этом ограничения не распространяются на экспорт в Китай и продукцию крупного в стране холдинга "Серволюкс агро" (бренд "Петруха").