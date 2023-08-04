Штрафы с большегрузов будут на постоянной основе зачисляться в бюджеты регионов

Согласно подписанному президентом закону, до 31 декабря 2023 года за региональными бюджетами будут закреплены доходы от штрафов за нарушение режима повышенной готовности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе норму о том, что штрафы за нарушение правил дорожного движения тяжеловесным и крупногабаритным транспортом будут зачисляться в региональные бюджеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средства, полученные от уплаты соответствующих штрафов в 100% размере зачислялись в региональные (а не в федеральный) бюджеты с 2020 года, однако такой порядок носил временный характер и действовал только до 1 января 2024 года. Принятый закон закрепляет эту норму в Бюджетном кодексе РФ на постоянной основе.

Как отмечается в сопроводительных документах, поступление в бюджеты регионов средств от штрафов за нарушение движения большегрузов позволит обеспечить установку и эксплуатацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также обеспечит поддержание этих дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Кроме того, согласно закону, до 31 декабря 2023 года за региональными бюджетами будут закреплены доходы от штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.