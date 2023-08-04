Министр экономики Абхазии призвала участников топливного рынка сдерживать цены

За последние несколько месяцев цена на нефтепродукты в Абхазии повысилась более чем на 10 рублей

СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании с участниками топливного рынка призвала сдерживать цены на внутреннем рынке и не допускать резких колебаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

За последние несколько месяцев цена на нефтепродукты в Абхазии повысилась более чем на 10 рублей. Если в конце прошлого - начале этого года литр бензина марки Аи-92 стоил около 40 рублей, то, повышаясь постепенно, сегодня цена одного литра достигла 50-55 рублей. Нефтепродукты в Абхазию поставляют из РФ.

"В министерстве экономики прошло совещание с участниками топливного рынка. Представители компаний проинформировали о повышении цен на приобретение нефтепродуктов в Российской Федерации и представили данные о текущих остатках. Кристина Озган обратила внимание участников встречи на необходимость сдерживания цен на внутреннем рынке и недопустимость их резких колебаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен обусловлено закрытием ряда заводов на регламентные работы и снижением предложения на российском рынке. На рост цен повлияло и повышение биржевых индексов на реализацию нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт.

"Действующее законодательство определяет порядок формирования цен на нефтепродукты на основании рыночных механизмов. Участники топливного рынка продолжают отслеживать рынок России в поисках дешевых поставок", - сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.