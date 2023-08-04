В АКОРТ прокомментировали идею введения ценников со стоимостью товара за килограмм

В ассоциации считают, что они будут неудобны покупателям и ретейлерам

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Введение требования указывать для продуктов цену за единицу измерения товара приведет к усложнению информации для покупателей и росту издержек для российских торговых сетей, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

Ранее газета "Известия" написала, что Госдума в октябре может рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о защите прав потребителей. Законопроектом, который был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером от ЛДПР Борисом Чернышовым, предлагается ввести требование указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л.

"Применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов. В частности, предприятия торговли получают готовые к продаже продукты от производителей в упаковке и по стоимости веса, указанного на упаковке", - сказал Караваев.

"В связи с этим, представляется весьма затруднительным пересчитывать вручную в абсолютные килограммы и литры стоимость товаров в "мелкой упаковке" непосредственно на предприятии торговли. Это приведет к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников", - добавил он.

Глава АКОРТ обратил внимание, что действующее российское законодательство по защите прав потребителей и правила продажи товаров уже регламентируют порядок информирования покупателей о стоимости товара и его характеристиках (включая массу и объем). Для непродовольственных товаров и продукции, отпускаемой на вес, те же нормы требуют указывать стоимость за единицу массы или объема.

При этом, продолжил Караваев, отдельные крупные торговые сети для дополнительного привлечения потребителей размещают на ценниках расфасованных продовольственных товаров цены за единицу фасованного товара и за килограмм такой продукции.

"Также на этикетках расфасованных и упакованных продовольственных товаров, например, кондитерской, овощной, колбасной, мясной, рыбной продукции и так далее, производителями и продавцами зачастую указываются и цена за килограмм продукции, объем и стоимость единицы расфасованного товара. Полагаем, что и в дальнейшем подобная практика не должна быть обязательным требованием, а может использоваться в качестве конкурентных преимуществ для привлечения потребителей", - заключил он.