Apple и Samsung Electronics прекратили поставки ноутбуков в Индию

Это связано с ограничением DGFT ввоза в страну электроники, разрешив поставки только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Компании Apple и Samsung Electronics прекращают экспорт ноутбуков в Индию после того, как Главное управление внешней торговли Индии (DGFT) в четверг ограничило ввоз в страну ноутбуков и другой электроники, разрешив поставки только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт.

Как сообщила газета The Economic Times, приостановка поставок в Индию создает дополнительные проблемы для Apple, Samsung Electronics и других крупных производителей электроники, которые уже борются с глобальным перенасыщением запасов выпущенной продукции при незначительных возможностях для роста продаж.

По мнению источников издания, ограничение ввоза в Индию ноутбуков может привести в том числе к нехватке электронной продукции на рынке республики, который все еще в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа. При этом правительство Индии в настоящее время стремится привлечь в страну иностранных производителей ноутбуков, планшетов и других электронных товаров, которые намерены диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая. Для запуска производства в Индии власти предлагают им выгодные условия в рамках государственного плана финансового стимулирования развития национальной электронной промышленности на сумму 170 млрд рупий ($2,1 млрд).

Решение DGFT об ограничении импорта ноутбуков местные СМИ связывают с мерами правительства Индии по снижению зависимости от поставок из-за рубежа и стимулированию производства отечественной промышленности. Ограничения касаются импорта ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров "все в одном", а также компьютеров и серверов сверхмалого форм-фактора. Их поставки могут осуществляться при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт.