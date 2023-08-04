Bloomberg: ЕС нужно ежегодно вкладывать более $750 млрд для перехода к зеленой экономике

Согласно отчету Еврокомиссии, при этом государства - члены сообщества должны будут использовать и собственные средства

ТАСС, 4 августа. Евросоюз должен каждый год дополнительно инвестировать $763 млрд для перехода к зеленой экономике и полного отказа от российского ископаемого топлива. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на проект отчета Еврокомиссии.

Согласно документу, большая часть означенной суммы будет поступать из частного сектора из-за ограниченного бюджета ЕС. При этом государства - члены сообщества должны будут использовать и собственные средства.

"Зеленый переход требует беспрецедентных инвестиций. Все издержки и последствия климатического кризиса и кризиса биоразнообразия неизвестны", - приводит агентство выдержки из проекта отчета по стратегическому прогнозированию исполнительного органа ЕС.

В докладе отмечается, что объем венчурных инвестиций блока все еще отстает от США. "Это приводит к более низкому уровню инноваций и слаборазвитому потенциалу рынков капитала для финансирования переходных процессов", - поясняется в тексте.

Как отмечает Bloomberg, документ должен быть опубликован 9 августа и все еще может претерпеть изменения.

В августе 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на XVII Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, заявила, что ЕС потратит €300 млрд на зеленый переход, чтобы навсегда отказаться от ископаемого топлива РФ.