Минэнерго поручило к 1 октября восстановить электросетевой комплекс новых регионов

Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба во главе с министром Николаем Шульгиновым

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России поручило сетевым, генерирующим энергокомпаниям и "Системному оператору" закончить восстановление магистрального электросетевого комплекса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до 1 октября. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам заседания оперативного штаба во главе с министром энергетики Николаем Шульгиновым.

В совещании участвовали представители энергетических компаний. На заседании рассмотрена реализация ранее намеченных мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 - продолжается.

С учетом сложившейся ситуации с доступом к электросетевым объектам для производства работ, а также выбытия из баланса генерирующих объектов на территории Херсонской и Запорожской областей, актуализирован комплекс мер по реконструкции и новому строительству электросетевых объектов для усиления связей между энерогосистемами новых регионов. Также определены технические решения и сроки реализации работ по перенастройке противоаварийной автоматики для повышения надежности работы энергосистемы новых регионов и ЕЭС России в кольцевом режиме в период предстоящего отопительного сезона. Особое внимание уделено восстановлению работоспособности и завершению ремонтов на объектах генерации, говорится в сообщении Минэнерго.

Намеченный комплекс мер необходимо закончить к 1 октября 2023 года.

Также были рассмотрели вопросы подготовки новых регионов к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, участники заседания обсудили старт работы единого закупщика и гарантирующего поставщика электроэнергии с учетом утвержденных правительством РФ особенностей функционирования рынков электрической энергии на территориях новых субъектов.