Молдавия готовится к приватизации электросети на севере страны

Речь идет о таких компаниях, как Furnizarea Energiei Electrice Nord и RED Nord, которые владеют соответствующими объектами

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Молдавские власти готовят к приватизации владеющие электросетями севера страны компании Furnizarea Energiei Electrice Nord и RED Nord. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью порталу NordNews.

"Серьезно рассматриваем возможность приватизации или государственно-частного партнерства на базе этих предприятий с целью привлечения инвестиций. С другой стороны, иметь среду, менее подверженную коррупции. <…> Мы хотим подготовить RED Nord и FEE Nord к приватизации, в том числе чтобы получить за них хорошую цену. Для этого необходимо повысить их эффективность", - сказал Парликов.

В Молдавии действуют три оператора электрораспределительных сетей: частная компания Premier Energy, и два государственных - RED Nord и RED Nord Vest. В соответствии с директивами ЕС эти компании разделили деятельность по поставке и распределению электроэнергии. Так, FEE Nord осуществляет поставки, а RED Nord - распределение.

Сегодня до 95% всего импорта электроэнергии в республику приходится на принадлежащую "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС, которая расположена в непризнанном Приднестровье и функционирует за счет поставок газа из России. Ежемесячно Молдавия закупает на этом предприятии около 303 тыс. МВт·ч, остальные объемы обеспечиваются за счет местных теплоэлектроцентралей, а также румынских и украинских поставщиков.