Премьер Украины заявил о получении западной помощи в размере $28 млрд с начала 2023 года

Из них более $11 млрд получили от ЕС, более $8 млрд - от США, отметил Денис Шмыгаль

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украина с начала 2023 года получила $28 млрд финансовой помощи от стран Запада. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"В этом году мы привлекли $28 млрд финансовой поддержки от западных партнеров. Из них более 11 млрд - от ЕС, более 8 млрд - от США", - сказал премьер на заседании правительства, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. Бывший премьер страны Николай Азаров выразил мнение, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.