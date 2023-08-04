Судебные приставы России за полгода взыскали долги на 490 млрд рублей

В бюджетную систему РФ перечислили 143,5 млрд рублей, сообщили в ФССП

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы в первом полугодии взыскали долги почти на 490 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"По итогам работы в первом полугодии 2023 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 490 млрд рублей. В бюджетную систему РФ перечислено 143,5 млрд рублей", - сообщили в ФССП.

Ранее сообщалось, что за весь 2022 год приставы взыскали 1,1 трлн рублей.

Как отметили в ФССП, общее число находившихся на принудительном исполнении производств выросло до 89,2 млн (в первом полугодии 2022 года - 88,9 млн).

Так, по 72,8% производств по взысканию долгов по зарплате задолженность погашена полностью или частично - в общей сложности на 2,6 млрд рублей.

В рамках 5,6 тыс. исполнительных производств граждане обеспечены бесплатными лекарственными средствами. 7,5 млрд рублей взыскано по судебным актам о возмещении ущерба от преступлений.