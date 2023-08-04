Три банка будут выдавать льготные кредиты участникам федерального проекта "Чистый воздух"

Речь идет о Газпромбанке, ВТБ и Новикомбанке, сообщили в Минприроды

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Предприятия, участвующие в федеральном проекте "Чистый воздух", смогут получить льготное финансирование на модернизацию производства и снижение выбросов в Газпромбанке, ВТБ и Новикомбанке. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"На рассмотрение комиссии поступило три заявки на участие в отборе: "Банк ГПБ", "Банк ВТБ", "Новикомбанк". Все они соответствовали необходимым критериям. Участники отбора находятся в списке кредитных организаций, зарегистрированных на территории России. По результатам рассмотрения заявок все три были одобрены. Финансирование новой кредитной программы запланировано в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Предполагается, что в 2023-2024 годах общий объем субсидирования льготных кредитов может дойти до 3,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Весной вышло постановление правительства, которое позволит получить льготные кредиты предприятиям для модернизации и снижения выбросов в атмосферу в городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух". Ставка по кредитам составит 3% годовых, разница будет субсидироваться государством до конца 2024 года. Льготное финансирование можно получить на модернизацию электрогенерации и теплоснабжения, в том числе на внедрение оборудования по улавливанию и утилизации вредных веществ, обработке и очистке газов.

"В рамках проекта "Чистый воздух" перед бизнесом и регионами поставлена задача уровень загрязнения атмосферного воздуха снизить не менее чем на 20%. За последние два года инвестиции промышленного сектора в городах-участниках проекта "Чистый воздух" уже составили более 450 млрд рублей. Ни одна из компаний не отказалась от дальнейшей экологической модернизации, подтвердив планируемые проекты со сроком реализации в 2024-2026 годах. Такая мера государственной поддержки позволит нарастить темпы работ", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В федеральный проект "Чистый воздух" включено 12 городов-промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С сентября 2023 года в проекте станет на 29 городов больше.