В Дубне запустят производство систем капельного орошения

На предприятии создадут 120 новых рабочих мест

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Научно-производственный комплекс, в котором планируется разрабатывать и производить системы капельного орошения, появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области. Инвестиции в проект оцениваются в 430 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Атон", ставшая новым резидентом подмосковной особой экономической зоны "Дубна", займется на территории ОЭЗ разработкой и производством товаров и оборудования для сельского хозяйства и садоводства. В линейке продукции компании - инновационные системы капельного орошения, позволяющие экономить до 50% воды при поливе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором и инвестором проекта является компания ООО "Экохим".

"В ОЭЗ будет построен научно-производственный комплекс общей площадью не менее 5,3 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составляют 430 млн рублей. На своем предприятии компания создаст 120 новых рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что основным элементом системы капельного орошения являются трубки, которые будут изготавливаться из специального материала, гарантирующего надежность эксплуатации. Они обеспечивают точное распределение воды по всей длине трубы, подавая ее прямо к корню растения, что позволяет существенно сократить потребление воды во время полива.