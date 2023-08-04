ЕК одобрила выделение Польшей €176 млн фермерам, пострадавшим от ввоза зерна с Украины

Ожидается около 1 тыс. получателей помощи по этой программе, сообщила Еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила польскую программу помощи фермерам и компаниям, которые пострадали от затоваривания европейского рынка украинским зерном. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Помощь будет предоставляться в виде субсидий или кредитов по льготной процентной ставке, которые будут доступны для компаний, занимающихся торговлей или закупками зерна, торговлей семенами, закупками или хранением с заморозкой фруктов. Программа будет открыта для малых и средних предприятий, ожидается около 1 тыс. получателей помощи по этой программе", - сообщила Еврокомиссия.

Кризис затоваривания рынков приграничных с Украиной государств украинским продовольствием начался осенью 2022 года в связи с массовым вывозом с Украины в ЕС зерна и других аграрных продуктов сухопутными и речными маршрутами. Падение закупочных цен оказалось настолько значительным, что страны, в первую очередь Польша, потребовали от Еврокомиссии принять срочные меры защиты фермеров. ЕК выделила им около €100 млн помощи из бюджета ЕС, однако этих средств оказалось недостаточно, чтобы покрыть убытки отрасли.

В результате с конца марта эти страны запретили ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только его транзит. Еврокомиссия пыталась добиться отмены этих мер, но со 2 мая была вынуждена одобрить их, приведя в соответствие с нормами Евросоюза и продлив до 15 сентября.

Ситуация не выправилась до сих пор: хранилища в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии остаются перегружены, а фермеры продолжают нести значительные убытки. После прекращения зерновой сделки Польша, ожидая нового всплеска вывоза зерна по суше, выступила с инициативой продлить запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию до конца года.