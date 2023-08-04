4 августа, 14:00,
обновлено 4 августа, 14:05

В Запорожской области может начаться производство детского питания

В Минпромторге также сообщили о снижении цен на социально важные товары в регионе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Производство детского питания может начаться в Запорожской области, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам поездки вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в регион.

"В заключение поездки вице-премьер посетил один из магазинов местной торговой сети. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары. При этом было отмечено, что особого внимания требует наличие и доступность детского питания, производство которого в регионе отсутствует. Для решения этой проблемы, по поручению Дениса Мантурова будет проработан вопрос организации производства этой продукции на базе "Мелитопольского молокозавода", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что стоимость других социально важных товаров в регионе продолжает снижаться. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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